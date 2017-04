Dreigementen, chantage en beschuldigingen leggen bommetje onder biljartbond

PHILIPPE GHYSENS

Intriges, dreigementen, chantage: de Belgische biljartbond staat op zijn kop. Eén van de leden wil zelfs aan de rechtbank de opheffing van de bond vragen. Voorzitter Arthur Standaert diende zijn ontslag in. "Wat kon ik anders doen, na een jaar van alleen maar ruziemaken?" De chaos is compleet.

Zo vredig het er aan de biljarttafels aan toegaat, zo vijandig staan de spelers in de bestuurskamer van de Koninklijke Belgische Biljartbond - goed voor 3.000 leden - tegenover elkaar. Na een jaar van interne twisten en ruzie tussen twee clans is de bom gebarsten. Voorzitter Arthur Standaert (63) uit het Oost-Vlaamse Lembeke diende vorige week, amper een jaar na zijn verkiezing, zijn ontslag in, omdat hij naar eigen zeggen voortdurend werd tegengewerkt door de raad van bestuur.

Pitbull

"Het is allemaal terug te voeren op één persoon: Benny Van Goethem. Die heeft mij, nadat hij de verkiezing tot voorzitter had verloren, de oorlog verklaard en gezegd: 'Ik ben een pitbull, ik zal nooit meer loslaten'", aldus Standaert in een reactie. Hij volgde vorig jaar Reginald Depoorter op, die 30 jaar lang aan het hoofd van de bond stond. Van Goethem beet in het zand en werd vicevoorzitter. Maar dat hij een pitbull is, ontkent hij met klem. "De eerste maanden heb ik het daar inderdaad moeilijk mee gehad, maar zoals bij elke nederlaag moet ge u erbij kunnen neerleggen. Ik heb in september een heel goed gesprek gehad met Arthur en gezegd dat ik zou meewerken", aldus Van Goethem.



