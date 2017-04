Bewerkt door: Redactie

10/04/17 - 00u35 Bron: ANP

Sergio Garcia. © afp.

Na vier dagen golf en 72 holes stonden de Engelsman Justin Rose en de Spanjaard Sergio Garcia deze nacht allebei op -9 bij het golftoernooi The Masters. Beide spelers misten op hole 18 een relatief makkelijke put. Een play-off moest de beslissing brengen in het Amerikaanse Augusta en dat was al snel Garcia.