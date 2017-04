Roeselare blijft in het zog van Maaseik

Door: redactie

9/04/17 - 20u29 Bron: Belga

Hendrik Tuerlinckx. © belga.

Roeselare heeft de drie punten gepakt bij Haasrode-Leuven in de play-offs van de EuroMillions Volley League. Het moest wel één set aan de Leuvenaren laten.

Roeselare trad voor het eerst sinds een maand aan met hoofdaanvaller Hendrik Tuerlinckx in de basis en kan de laatste wedstrijden van het seizoen zo weer met een volledige kern aanvatten. In de eerste set liep het echter niet vlot. Haasrode-Leuven knokte en dankzij een sterke Tormans pakte het set één. Daarna liet de landskampioen zich niet meer verrassen en nam het over via Tuerlinckx en Orczyk: 25-23, 18-25, 17-25 en 10-25.



Zo blijft Roeselare (19 punten) in het zog van leider Maaseik (20) en neemt het weer afstand van Aalst (16), dat zaterdag met 3-0 van Antwerpen won.