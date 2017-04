Futsalduivels staan op rand van uitschakeling na zware nederlaag tegen Kroatië

Door: redactie

9/04/17 - 13u51 Bron: Belga

De Belgische futsalploeg heeft vandaag in Kiev in zijn tweede wedstrijd op het laatste kwalificatietoernooi voor het EK in 2018 in Slovenië een zware 1-6 nederlaag geleden tegen Kroatië. Gisteren verloren de futsalduivels hun eerste partij met 1-0 van Oekraïne.