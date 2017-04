Keniaan Lonyangata wint marathon van Parijs

Door: redactie

9/04/17 - 11u05 Bron: Belga

Paul Lonyangata. © afp.

De Keniaan Paul Lonyangata heeft vandaag de marathon van Parijs op zijn naam geschreven. Hij kwam in de Franse hoofdstad na 42,195 km over de streep in 2u06:10 (officieuze tijd). Voor de 24-jarige Lonyangata was het de derde marathonzege uit zijn carrière, na winst in Lissabon (2013) en Shanghai (2015).



Het volledige podium kleurde in Parijs Keniaans. Stephen Chebogut finishte als tweede in 2u06:56 voor Solomon Yego, derde in 2u07:13.



Bij de vrouwen ging de winst naar de Keniaanse Purity Rionoripo in 2u20:55, een parcoursrecord. Lees ook Olympisch kampioene op de marathon test positief

Kimutai wint marathon van Rotterdam, Koen Naert wordt tiende in persoonlijk record Marius Kimutai heeft vandaag de 37e editie van de marathon van Rotterdam gewonnen. De Keniaan liep onder een stralende voorjaarszon de 42,195 kilometer in 2u06:04. Die tijd ligt ruim boven het parcoursrecord van 2u04:27 uit 2009. Hij liep in de slotkilometers weg uit de kopgroep en kwam solo aan op de Coolsingel.



Kimutai haalde het voor zijn landgenoten Lawrence Cherono (2u06:21) en Laban Korir (2u06:25).



Koen Naert kwam als tiende over de streep in 2u10:16 en verbeterde zo zijn persoonlijk record. De vorige besttijd van Naert, die op de Spelen in Rio 22e werd, bedroeg 2u10:31. Die chrono liep hij in 2015 in Berlijn.



Het Belgisch record van Vincent Rousseau uit 1995 (ook in Berlijn gelopen) bedraagt 2u07:19. Koen Naert. © belga.