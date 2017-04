Door: redactie

9/04/17 Bron: Belga

Vasyl Lomachenko. © getty.

De Oekraïense bokser Vasyl Lomachenko heeft gisteren met succes zijn WBO-titel bij de supervedergewichten verdedigd. Op een meeting in Oxon Hill (Maryland) moest zijn Amerikaanse tegenstander Jason Sosa opgeven in de negende ronde.

De 28-jarige Lomachenko, tweevoudig olympisch kampioen (2008-2012), is titelhouder sinds juni 2016. Hij klopte toen de Portoricaan Roman Martinez. Het was zijn tweede titelverdediging.



Sosa verloor voor de tweede keer in zijn carrière (20 zeges, 4 onbeslist).