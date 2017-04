Luca Brecel neemt eerste horde in kwalificaties

Door: redactie

WK snooker Luca Brecel (WS 30) heeft zich in het Engelse Sheffield geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het WK snooker.

De 21-jarige Maasmechelaar versloeg Sean O'Sullivan (WS 86) met 10-4. De 22-jarige Engelsman nam de eerste frame voor zijn rekening. Brecel sloeg echter terug en nam met twee breaks van 87 de leiding. O'Sullivan stelde na een matige vierde frame gelijk. Brecel won frame vijf en putte vervolgens breaks weg van 100, 50, 60 en 51, waarmee hij met een 6-3 voorsprong de eerste sessie afsloot.



De Limburger ging in de tweede wedstrijdhelft op zijn elan voort en kwam na onder meer een 54 break op één slag van de zege. O'Sullivan won nog één frame, waarna Brecel de veertiende frame won en zich plaatste voor de tweede kwalificatieronde. Daarin neemt Brecel het op tegen Joe Swail (WS 67). De 47-jarige Noord-Ier, die in 2000 en 2001 de halve finale speelde op het WK, zette in de eerste ronde de Engelsman Sanderson Lam (WS 92) met 10-8 opzij.



Uitslag eerste kwalificatieronde:



Luca Brecel (Bel/30) - Sean O'Sullivan (Eng/86) 10-4



1/77 - 88(87)/0 - 87(87)/0 - 41/59 - 58/50 - 118(100)/0 - 71(50)/43 - 5/73(55) - 111(60,51)/23 - 80(54)/20 - 62/57 - 68/33 - 31/67 - 64/5.