Pieters kan geen vervolg breien aan sterke start

9/04/17 - 07u30 Olivier Minnebo

Thomas Pieters staat na een mindere derde ronde van 75 slagen, negende in de tussenstand van het Masters golftoernooi. Dat is de eerste major van het seizoen die plaatsvindt op de Augusta golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia.

De 25-jarige Antwerpenaar, die na dag twee aan de leiding stond, moest op zijn eerste hole een bogey op zijn kaart schrijven. Hij zette de scheve situatie recht met een birdie op de tweede hole. Op de vijfde hole miste de nummer 35 op de wereldranglijst een drie meter parputt wat hem een bogey kostte.



Op de volgende vijf holes hield Pieters de par, waarna hij op de moeilijke elfde hole, na een 3-putt, een dubbele bogey moest incasseren. Op de dertiende par-5 hole viel er nog een birdie, die echter gevolgd werd door een bogey op hole veertien. Op de zeventiende hole presteerde hij na een knappe tweede slag nog een twee meter birdieputt. Maar na een zwakke afslag op de laatste hole zag hij zijn parputt van pakweg tien meter op de rand van de cup stilvallen.



Met zijn ronde van drie over par en een totaalscore van 215 slagen telt Pieters vijf slagen meer dan de Engelsman Justin Rose en de Spanjaard Sergio Garcia, die de leiding delen. Het duo is één slag beter af dan de Amerikaan Rickie Fowler. De vierde plaats op twee slagen van de leiders wordt gedeeld door de Amerikanen Ryan Moore, Charley Hoffman en Jordan Spieth. Die laatste toonde zich de beste in 2015 en werd vorig jaar runner-up.