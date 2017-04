Geen problemen voor Aalst en Maaseik in EuroMillions Volley League

SW

8/04/17 - 22u56 Bron: Belga

De eerste speeldag van de terugronde in de play-offs van de EuroMillions Volley League heeft niet voor verrassingen gezorgd. Aalst en Maaseik wonnen vandaag vlot.

In de eerste wedstrijd van de play-offs wist Antwerpen nog een punt af te snoepen van Aalst, maar zo ver kwam het nu niet. Alleen in de tweede set waren de bezoekers evenwaardig, maar ook daarin trok Aalst uiteindelijk aan het langste eind: 25-19, 27-25 en 25-15.



In Menen was er ondanks eveneens een 0-3 eindstand iets meer strijd, maar uiteindelijk kwam de Maaseikse overwinning nooit in het gedrang (23-25, 18-25, 22-25). Daar zorgde vooral Raic voor, de medical joker die Nommistu verving. Met zestien punten werd hij afgetekend topscorer.



Aalst komt door deze zege opnieuw naast Roeselare, dat zondag nog in Haasrode Leuven speelt. Maaseik verstevigt zijn leiderspositie.