Kim Huybrechts grijpt naast titel in Barnsley

8/04/17 - 21u04 Bron: Belga

© Getty.

Kim Huybrechts (PDC 12) is er zaterdag niet in geslaagd het Players Championship 7 toernooi te winnen. In het Engelse Barnsley moest hij in de finale met 6-3 zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC 19).