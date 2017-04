Valentine Dumont verbetert Belgisch record 200m vlinderslag

SW

8/04/17 - 21u05 Bron: Belga

© belga.

Valentine Dumont heeft vandaag op de Swim Cup in het Nederlandse Eindhoven het Belgische record op de 200 meter vlinderslag in groot bad aangescherpt.

De 16-jarige Naamse zwom naar een chrono van 2:11.14, goed voor de zege in de A-finale. Het vorige Belgische record stond sinds 1 mei 2008 op naam van Griet Buelens (2:12.41).



Dumont verzekerde zich van een ticket voor het EK voor junioren in het Israëlische Netanya (28 juni-2 juli) en het WK voor junioren in het Amerikaanse Indianapolis (23-28 augustus). Om zich voor het WK in het Hongaarse Boedapest te plaatsen moet Dumont 2:09.77 zwemmen. Ze heeft tot de Belgische kampioenschappen (12-14 mei) de tijd om dat te doen.



Dumont verbeterde donderdag in Eindhoven ook al haar BR op de 200m vrije slag. Ze tikte in de finale aan in 1:59.57. Daarmee deed ze 37 honderdsten af van de 1:59.94 die ze op 26 februari tijdens de Vlaamse kampioenschappen in Antwerpen op de tabellen had gezet.