België opent met nederlaag tegen Oekraïne in EK kwalificatie Futsal

8/04/17

De Belgische futsalploeg is vandaag met een nederlaag begonnen tegen Oekraïne op het laatste kwalificatietoernooi voor het EK 2018 in Slovenië. In de Oekraïense hoofdstad Kiev trok het gastland met 1-0 aan het langste eind.