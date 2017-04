Amerikaanse ijshockeyvrouwen verlengen hun wereldtitel

Door: redactie

8/04/17 - 09u03 Bron: Belga

© afp.

De Amerikaanse ijshockeyvrouwen hebben voor eigen volk in Plymouth (Michigan) hun wereldtitel verlengd. In de finale versloegen ze na een verlenging grote rivaal Canada met 3-2. De beslissende treffer kwam op naam van Hilary Knight, die haar land een vierde opeenvolgende wereldtitel schonk, de achtste in totaal. In het duel om de derde plaats was Finland met 8-0 te sterk voor Duitsland.