Thomas Pieters gooit met straffe remonte hoge ogen op Masters: "Ik speel gewoon hetzelfde spelletje"

Thomas Pieters is bijzonder sterk bezig op een van de meest prestigieuze golftoernooien van het jaar. © epa.

MAJOR AUGUSTA Thomas Pieters heeft dankzij een tweede ronde van 68 slagen de koppositie ingepalmd op de Masters, het eerste majortoernooi van het golfseizoen dat plaatsvindt op de prestigieuze Augusta National golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia. Eergisteren was hij al sterk gestart in de eerste ronde, al zakte hij op het einde nog weg naar een twaalfde plaats. Dat maakte hij vannacht dus op verbluffende wijze goed. De Masters duren tot zondagnacht.

De 25-jarige Antwerpenaar startte zijn tweede ronde met een bogey op de eerste hole, maar zette vervolgens een foutloos parcours neer. Hij putte drie birdies en een eagle weg waarmee hij de dag afsloot in vier onder par. Zo moest Pieters na een 3-putt op de eerste hole een bogey op zijn kaart schrijven.



De drievoudige European Tour winnaar wachtte echter geduldig zijn kans af en putte op de zesde hole, een par drie, een birdie weg. Na een afslag van pakweg 334 meter, op de negende hole en een sublieme tweede slag slaagde hij in een birdieputt van zeven meter. Op de dertiende hole, een 466 meter lange par-5 hole, dropte de nummer 35 op de wereldranglijst, met zijn tweede slag de bal op een kleine drie meter van de cup, wat uitmondde in een eagle. Lees ook Pieters twaalfde na ronde 1 op Masters, topfavoriet valt van trap en geeft forfait

© epa. Ook op de veertiende hole viel er een birdie en dit nadat hij met een accurate tweede slag de bal op één meter van de hole sloeg. Op de laatste vier holes noteerde de nummer vier van de Olympische Spelen par, wat uiteindelijk resulteerde in vier onder par, de op één na beste ronde van de dag.



Pieters, die tijdens zijn Ryder Cup debuut vier punten behaalde, deelt de koppositie met onder meer de Amerikaan Rickie Fowler, die rond kwam in 67 slagen, de Spanjaard Sergio Garcia en de Amerikaan Charley Hoffman, die na zijn openingsronde van 65 slagen op dag twee 75 slagen nodig had. "Het is een speciale golfbaan en een speciaal toernooi, maar het is natuurlijk gewoon golf", verklaarde Pieters. "Ik speel gewoon hetzelfde spelletje en gaf mezelf veel kansen. Ik zit ook niet teveel te piekeren hoe ik het moet aanpakken, iets wat de meeste spelers hier wel doen en wat het hier in Augusta ook zo speciaal maakt. Voor mij is het allemaal nieuw, maar toch ik ben al de hele week vrij rustig. De ervaring die ik heb opgedaan tijdens de Ryder Cup komt hier goed van pas. Daar speel je ook onder enorme druk, maar daar kan ik goed mee omgaan en ik kijk nu al uit naar de volgende ronde." © ap.

In de tussenstand telt het viertal Pieters, Garcia, Fowler en Hoffman twee slagen voorsprong op de Amerikaan William McGirt. Op drie slagen volgen de Amerikanen Fred Couples, Ryan Moore, de Spanjaard Jon Rahm en de Engelsman Justin Rose. De Amerikaan Jordan Spieth, die zich twee jaar terug de beste toonde, staat op een gedeelde tiende plaats met vier slagen meer dan de leiders. De Engelsman Danny Willett, de uittredende kampioen, kon zich niet plaatsen voor de finaleronden. Pieters speelt zijn derde ronde samen met Rickie Fowler, de man die hem vorig jaar van de Abu Dhabi Championship-titel hield. © getty.