Bailey die koekje van eigen deeg krijgt (en nog 5 sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

video Leon Bailey die in het vervolg twee keer zal nadenken als hij iets op social media post, de spelers van Antwerp die 'total loss' gaan op het kartcircuit en Wuyts en De Cauwer die commentaar geven bij Temptation Island. U zag het afgelopen week samen met nog drie andere sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zes meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

Leon Bailey zal voortaan twee keer nadenken voor hij bokser uitlacht op sociale media Wie een bokser belachelijk maakt op sociale media, komt daar niet zomaar mee weg. Vraag dat maar aan Leon Bailey. In de Basic Fit filmde het voormalige goudhaantje van Genk een bokser terwijl hij een schijngevecht hield voor de spiegel. Bailey noemde de man een clown en smeet het filmpje op Snapchat.



De gevolgen konden natuurlijk niet uitblijven want de man in kwestie kreeg de beelden onder ogen. Hij besloot meteen verhaal te gaan halen bij de speler van Bayer Leverkusen die ondertussen van een terrasje aan het genieten was.



Daar pakte bokser Atif Tanriseven Ribera de Jamaicaan hard aan, gelukkig niet door klappen uit te delen maar wel met een indrukwekkende waterval van woorden. Alles werd bovendien live op Facebook uitgezonden. De voetballer zat er beduusd bij toen hij dit lesje in nederigheid kreeg.

Golfster op weg naar grootse zege tot televisiekijker abrupt ingrijpt: "Is dit een grap" De Amerikaanse golfster Lexi Thompson zag vorig weekend een bijna zekere overwinning door haar neus geboord. Een aandachtige televisiekijker merkte een 'fout' op waardoor de 22-jarige Thompson één dag later liefst vier strafslagen kreeg. De overwinning op het ANA Inspiration-toernooi - de eerste major - ging zo naar de Zuid-Koreaanse So Yean-ryu.



Lexi Thompson won in 2014 met het Kraft Nabisco Championship (nu omgedoopt tot ANA Inspiration) haar eerste major uit haar carrière. Afgelopen weekend maakte ze op de golfbaan in Rancho Mirage opnieuw indruk. De 22-jarige Amerikaanse had op de slotdag na dertien holes een bonus van drie slagen op haar concurrente. De overwinning lag voor het grijpen tot een televisiekijker roet in het eten gooide. Die had gezien hoe Thompson één dag eerder op hole zeventien haar golfbal na het markeren niet op (exact) de dezelfde plaats had teruggelegd. De organisatie, getipt door de anonieme kijker, stelde één dag later alsnog een onderzoek in en gaf de tv-kijker gelijk.



Reglement

Door een kronkel in het reglement kreeg de Amerikaanse liefst vier strafslagen. Wanneer de 'fout' op het moment zelf geconstateerd zou worden, zou Thompson slechts bestraft zijn met twee slagen. Doordat dat ze intussen haar scorekaart van zaterdag al had afgetekend, leverde dat nog eens twee strafpunten op. "Zondagmiddag ontvingen we een email van een televisiekijker, waarin stond dat Thompson haar bal zaterdag op de 17de hole niet correct teruglegde. Dat werd bevestigd door officials en na onderzoek werden twee strafslagen uitgedeeld. Daarnaast kreeg ze een extra straf voor het inbrengen van een foutieve scorekaart", zegt organisator LPGA in een verklaring.



"Is dit een grap?"

24 Uur na de feiten deelde een baanofficial op hole dertien het slechte nieuws mee aan Thompson. "Is dit een grap? Mijn God, vier strafslagen, dit is belachelijk", schreeuwde de golfster uit. De Amerikaanse bleef echter niet bij de pakken zitten en ondanks haar plotse achterstand van één slag vocht ze terug. Thompson slaagde er zelfs nog in om een play-off af te dwingen. Na achttien holes deelde ze immers de leiding met de Zuid-Koreaanse So Yeon-ryu. Uiteindelijk moest Thompson toch het hoofd buigen.

'Tegen de Sterren op' drijft de spot met kindse Kevin De Bruyne, rokende Radja (en een klein beetje met Filip Joos) Afgelopen week kon u op VTM weer genieten van het komische televisieprogramma 'Tegen de Sterren op' en daarin zat een leuke parodie op de Rode Duivels. We zien de bekende gezichten Jonas Van Geel, Ivan Pecnik, Guga Baúl en Chris Van Espen in de huid kruipen van respectievelijk Kevin De Bruyne, Radja Nainggolan, Thibaut Courtois en Steven Defour. Geniet hierboven mee van een kleedkamertafereel met in de hoofdrol een wel erg kindse 'KDB' en een rokende Radja die een nieuwe tatoeage showt aan zijn ploegmaats. En ook voetbalcommentator Filip Joos passeert de revue... Bekijk meer video's van Tegen de Sterren op op vtm.be

"Dit is irreëel!" Wat als Wuyts en De Cauwer commentaar gaven bij Temptation Island? Dat levert buikpijn op van het lachen Michel Wuyts en José De Cauwer plezierden de wielerfans vorige zondag met hun deskundig commentaar tijdens de Ronde van Vlaanderen, maar daarna hebben de twee wielercommentatoren ook de tijd genomen om iets volledig anders te doen. Althans, dat is wat P-magazine ons met deze ludieke montage wil doen geloven.



De snoodaard monteerde immers het commentaar van Michel en José van tijdens de Tour de France (het moment waarop Froome zijn fiets verloor op de Mont Ventoux, red.) op de beelden van het populaire VIJF-programma 'Temptation Island'. En het moet gezegd: het grapje werkt effectief op de lachspieren. Van "dit is irreëel" tot "er moet iets gebeurd zijn": de quotes van de commentatoren lijken wel perfect aan te sluiten bij de beelden.

Antwerp gaat 'total loss' op kartcircuit, onze videoman is er bij Sinds de titelzege op Roeselare vorige maand speelt Antwerp geen competitievoetbal meer. Toch wil coach Wim De Decker zijn jongens nog even op scherp houden, en dus stuurde hij zijn spelersgroep vandaag naar InKart in Puurs. Daar werd geracet op het scherp van de snee, met uiteindelijk Geoffrey Hairemans als afgetekende winnaar, voor runner-up Tuur 'Turbo' Dierckx. Onze videoman was er de hele dag bij en zorgde voor deze reportage.



Vandaag zullen meer dan 10.000 supporters de spelers verwelkomen bij de huldiging op de Grote Markt en een groot feest aan het stadion.