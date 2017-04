Broers Borlée, Watrin en Rossaert vormen selectie Tornados voor World Relays

SG

7/04/17 - 15u18 Bron: Belga

Vanderbemden, Watrin en Dylan en Kevin Borlée wonnen vorige maand zilver op het EK indoor in Belgrado. © photo news.

Dylan, Jonathan en Kevin Borlée, Julien Watrin en Michaël Rossaert zijn de vijf Belgische atleten die geselecteerd zijn voor de World Relays. Het WK aflossingen vindt op 22 en 23 april plaats in Nassau, in de Bahama's.

De Belgian Tornados (4x400m), die gecoacht worden door Jacques Borlée, zullen er trachten hun definitieve selectie voor het WK in Londen (in augustus) af te dwingen. Daarvoor moeten ze in de top acht eindigen.



In 2015 pakten de Belgen brons op de World Relays. Het kwartet bestond toen uit de broers Borlée en Watrin.



Vorige maand waren de Tornados erbij op het EK indoor in Belgrado. Het team, bestaande uit Kevin en Dylan Borlée, Watrin en Robin Vanderbemden, won zilver.