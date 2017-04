Kimberly Buys mikt op nieuw Belgisch record en halve finale op WK

SG

Kimberly Buys heeft zich op de Swim Cup in Eindhoven verzekerd van een ticket voor het WK zwemmen in Boedapest (15-30 juli). De 27-jarige Buys zwom de 50m vlinderslag in 26.19. "In Boedapest mik ik op een plaats in de halve finales en een nieuw Belgisch record", liet Buys weten aan Belga.