Spirou Charleroi plukt coach Brian Lynch weg bij Limburg United



7/04/17 - 13u21 Bron: Belga

Spirou Charleroi heeft zijn hoofdcoach voor volgend seizoen beet. De Amerikaan Brian Lynch, momenteel coach van reeksgenoot Limburg United, tekende in de Spiroudôme een contract van één seizoen.

De man van Kim Clijsters gooide de afgelopen jaren hoge ogen als hoofdcoach bij Limburg United. Hij loodste de Limburgers de voorbije twee seizoenen telkens naar een vierde plaats in de competitie. In de play-offs waren een kwartfinale en een halve finale het eindpunt. Dit seizoen verloor hij met United de bekerfinale van het ongenaakbare Oostende. In 2015 werd Lynch ook verkozen tot Trainer van het Jaar in België.



Lynch volgt bij Charleroi interimcoach Pascal Angillis op. De voormalige assistent nam in maart over toen de Henegouwse club Fulvio Bastianini ontsloeg.