Nicola Philippaerts neemt beste Belgische start in Mexico

Bewerkt door: YP

7/04/17 - 09u32 Bron: Belga

Nicola Philippaerts op archiefbeeld. © epa.

Nicola Philippaerts eindigde op de openingsdag van de Global Champions Tour (GCT) van Mexico met Chilli Willi op de zesde plaats. Hij zette daarmee de beste prestatie neer van de zes Belgen die van start gingen. De zege ging naar de Canadese combinatie Eric Lamaze/Fine Lady 5.

De GCT van Mexico werd geopend met de eerste proef van de Global Champions League (GCL), waarin achttien internationaal samengestelde teams het tegen elkaar opnemen. Zaterdag volgt de tweede proef van de GCL en onmiddellijk daarna mag de top 25 van het individuele klassement het tegen elkaar opnemen in de finale van de GCT.



In dat individuele klassement nam Nicola Philippaerts met Chilli Willi alvast de beste start. In de barrage met zeven reed hij op safe en zijn eindtijd van 42.34 leverde alvast een zesde plaats op. Ook Jérome Guery reed met het 11-jarig Belgisch Warm Bloed Paard (BWP) Grand Cru van de Rozenberg, waarmee hij vorig jaar ons land vertegenwoordigde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, een foutloze basisronde maar hij finishte net iets te laat. Hierdoor kreeg hij één strafpunt achter zijn naam en mocht hij de barrage niet rijden. Hij haalde nog wel net de top 10.



In die barrage was Eric Lamaze met Fine Lady 5 uiteindelijk 24 honderdsten van een seconde sneller dan de Schot Scott Brash, die met de 11-jarige BWP-merrie Hello M'Lady na 38.24 de aankomst bereikte.



In de voorlopige top 25 van het individuele klassement staan nog twee Belgen: Jos Verlooy met Caracas (12e) en Belgisch kampioen Pieter Devos met Espoir (19e).



In het tussenklassement van de GCL staat Valkenswaard United op kop met 0 strafpunten in 155.47 voor de Saint-Tropez Pirates, met Jérôme Guery, die 1 strafpunt en een chrono van 157.73 lieten optekenen.