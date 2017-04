Brecel slaat morgen lange weg richting Crucible in

Bewerkt door: YP

WK snooker Van zaterdag 15 april tot maandag 1 mei is het Crucible Theatre in Sheffield weer het schouwtoneel voor het wereldkampioenschap snooker. Alleen de top zestien van de wereld is rechtstreeks geplaatst. Voor Luca Brecel, dertigste op de wereldranglijst, begint het WK morgen al in het Ponds Forge International Sports Centre van Sheffield. Daar moet de 22-jarige Limburger drie kwalificatierondes doorworstelen om een ticket voor The Crucible te bemachtigen.

In de eerste van drie wedstrijden naar een best of 19 staat Brecel tegenover zijn Engelse leeftijdsgenoot Sean O'Sullivan (WS-86). Als hij die eerste hindernis neemt, volgt een duel tegen de winnaar van de partij tussen de Noord-Ier Joe Swail (WS-67), twee keer halvefinalist op het WK, en de Engelsman Sanderson Lam (WS-92). Dominic Dale (WS-35) is de meest waarschijnlijke laatste en lastigste hinderpaal. De Welshman ontdeed zich in de eerste ronde al van de Thai Boonyarit Keattikun (WS-120) en staat in de tweede tegenover zijn landgenoot Daniel Wells (WS-62). Tegen Sean O'Sullivan speelde Brecel één keer eerder. Vorig jaar smeerde de Engelsman hem in de 1/32 finales van het Riga Masters een 4-0 nederlaag aan.



In 2012 werd Brecel met 17 jaar en 45 dagen de jongste deelnemer in de geschiedenis van het WK snooker. Hij ging er toen in de eerste ronde met 10-9 uit tegen de Schot Stephen Maguire en tot nu bleef het bij die ene deelname. In 2013 sneuvelde hij al in de eerste kwalificatieronde, in 2014 in de derde en in 2015 en 2016 in de tweede.



Titelverdediger en 's werelds nummer een Mark Selby en vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan (WS-12) zijn ook nu weer de titelfavorieten. Een droomfinale tussen beide tenoren zit er niet in. Ze kunnen elkaar al in de halve finales ontmoeten. O'Sullivan kan dan al confrontaties met Shaun Murphy (WS-5), wereldkampioen in 2005, en met de Chinese vicewereldkampioen Ding Junhui (WS-4) achter de rug hebben. Selby wacht een mogelijke kwartfinale tegen de Australiër Neil Robertson (WS-9), de kampioen van 2010. In de onderste tabelhelft is Judd Trump (WS-2) de gedoodverfde favoriet voor een finaleplaats. In de kwartfinales kan hij Barry Hawkins (WS-7), runner-up in 2013, tegenkomen. In de halve finales zijn Stuart Bingham (WS-3), wereldkampioen in 2015, en de Schot John Higgins (WS-6), die al vier wereldtitels achter zijn naam heeft, mogelijke tegenstanders voor Trump.