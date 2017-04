Valentine Dumont (16) scherpt Belgisch record op 200m vrij aan

Bewerkt door: Manu Henry

6/04/17 - 21u47 Bron: Belga

Valentine Dumont (NOC) heeft vandaag op de Swim Cup in het Nederlandse Eindhoven haar Belgisch record op de 200 meter vrije slag aangescherpt. De 16-jarige Naamse tikte in de finale als vijfde aan in 1:59.57. Daarmee deed ze 37 honderdsten af van de 1:59.94 die ze op 26 februari tijdens de Vlaamse kampioenschappen in Antwerpen op de tabellen plaatste.

Dumont is de eerste Belgische die de afstand onder de twee minuten zwemt. Sinds 20 mei 2016 was het nationaal record met 2:00.28 in handen van Lotte Goris. Om zich voor het WK in het Hongaarse Boedapest (23-30 juli) te plaatsen, moet Dumont nog 89 honderdsten sneller gaan. Ze heeft tot de Belgische kampioenschappen (12-14 mei) de tijd om dat te doen. Dumont is wel al geplaatst voor het EK junioren in het Israëlische Netanya (28 juni-2 juli) en het WK voor junioren in het Amerikaanse Indianapolis (23-28 augustus). Lees ook Magnussen, tweevoudig wereldkampioen 100m vrij, past voor WK zwemmen

