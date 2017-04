Thomas Pieters start uitstekend op Masters, topfavoriet valt van trap en geeft forfait

© reuters.

Thomas Pieters is uitstekend van start gegaan op de Masters in Augusta, het eerste majortoernooi van het jaar in het golf. Pieters, die debuteert op de Masters, werkte zijn eerste ronde af in 72 slagen en eindigde daarmee op par.

Voor onze landgenoot zat er zelfs nog meer in. Pieters ging voortvarend van start op de eerste tien holes. Met een score van -5 stond hij zelfs op kop, maar op het eind moest hij van zijn voorsprong inboeten. Een double bogey op het laatste hole betekende een kleine domper voor Pieters, die afsloot met 72 slagen.



Titelfavoriet Dustin Johnson trok zich op het laatste moment terug. De 32-jarige Amerikaan meldde zich nog wel op de eerste hole om af te slaan, maar bedacht zich alsnog. De nummer één van de wereld ondervond te veel hinder van een rugblessure, die hij woensdag had opgelopen bij een ongelukkige val van de trap in zijn huurhuis nabij de befaamde golfbaan in Georgia.



Slippers

"Het was een dom ongeluk", legde Johnson uit. "Omdat het regende wilde ik mijn wagen gaan verplaatsen. Ik was op slippers en struikelde op de trap. Ik kwam op mijn rug en elleboog terecht. Ik heb er alles aan gedaan om hier toch te kunnen deelnemen, maar het doet nog pijn. Zo beschik ik maar over 70 procent van mijn mogelijkheden en heeft het geen zin. Ik wou echt heel graag spelen, maar besefte al snel dat ik geen enkele kans maak op een goede prestatie."



Johnson won dit jaar de laatste drie toernooien waaraan hij meedeed.

Volgens zijn landgenoot Jordan Spieth was hij de te kloppen man in Augusta. "Hij speelt het beste golf van de wereld op dit moment", aldus Spieth, die het prestigieuze toernooi in 2015 won en twee keer als tweede eindigde.