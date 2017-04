Aalstar hijst zich naast Willebroek op vierde plaats

SW

Op de 28e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft Aalstar gisteren met 95-87 gewonnen van Willebroek. Dankzij de zege hijst Aalstar zich naast Willebroek op de vierde plaats.

Bij de rust stond Aalstar 50-44 voor. Na het derde kwart (66-66) was alles te herdoen, maar het slotkwart was weer voor de thuisploeg. Olivier Troisfontaines hielp met 22 punten mee aan de overwinning, maar de topscorer van de partij stond in het verliezende kamp. Abdou Pape Badji liet er 23 optekenen.



Met 43 punten volgen Aalstar en Willebroek op zes punten van leider Oostende (49), twee van Antwerp (45) en één van Brussels (44). Ze worden op hun beurt op de hielen gezeten door Limburg United, dat woensdag Luik een twaalfde nederlaag op rij toediende: 88-81. Limburg heeft slechts één punt goed te maken op het duo.



De 28e speeldag is over drie woensdagen gespreid. Volgende week ontvangt Antwerp Bergen en nog een week later staan Charleroi-Brussels en Oostende-Leuven op het programma. De 29e speeldag start zaterdag met Bergen-Oostende, Willebroek-Antwerp en Leuven-Limburg. Zondag is er Brussels-Aalstar, Luik-Charleroi wordt dinsdag gespeeld.