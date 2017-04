BC Oostende grijpt naast eerste Europese finale

Door: redactie

Basketbalclub Oostende is er niet in geslaagd zich voor de finale van de FIBA Europe Cup te plaatsen. De Belgische kampioen had vorige week zijn heenwedstrijd in de halve finale tegen het Franse Elan Chalon met 85-80 gewonnen, maar kon dat resultaat op verplaatsing niet verzilveren. In Chalon-sur-Saône ging de kustploeg met 83-65 onderuit.