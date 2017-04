Antwerp profiteert optimaal van nederlaag van leider Oostende

Bewerkt door: MR

2/04/17 - 20u23 Bron: Belga

Antwerp heeft op de 27e speeldag van de Euromillions Basketball League met 98-80 vlot gewonnen van Okapi Aalstar. De Giants kruipen in de stand zo opnieuw een beetje dichter bij leider en titelverdediger Oostende, dat met 79-75 verloor op het parket van Willebroek.

Antwerp had aan de rust (53-37) al een comfortabele voorsprong uitgebouwd en diepte die nadien ook verder uit. Okapi kon enkel in het slotkwart enkele puntjes goedmaken. De Amerikaan Jason Clark leidde de Giants met 23 punten naar de vlotte zege.



Ploeg in vorm Brussels zette vandaag zijn uitstekende thuisreputatie nog maar eens in de kijker. De ploeg uit de hoofdstad zette Limburg United opzij met 92-84, goed voor de zesde opeenvolgende overwinning.



Eerder op het weekend leed Oostende zijn vijfde competitienederlaag van het seizoen bij Willebroek (79-75). Spirou Charleroi kon niet bevestigen en ging met 98-76 onderuit in Bergen. De Leuven Bears smeerden hekkensluiter Luik een tiende nederlaag op rij aan, het werd 93-82.



Met 49 punten heeft Oostende nog vier punten voor op Antwerp (45) en vijf op Brussels (42). Willebroek (42) wipt over Aalstar (41). Limburg (40), Charleroi (39) en Bergen (38) maken de top acht compleet. Leuven (35) en Luik (32) grijpen voorlopig naast de play-offs.



De 28e speeldag opent woensdag met drie duels: Aalstar-Willebroek, Limburg-Luik en Oostende-Leuven. Antwerp en Bergen spelen hun duel van de 28e speeldag pas woensdag 12 april en Charleroi en Brussels dat van hun nog een week later.