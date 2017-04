Dimitri Van den Bergh met achtste finale beste Belg in Player Championship 5

Door: redactie

Dimitri Van den Bergh (PDC-50) was in het Engelse Miton Keynes (Buckinghamshire) de beste Belg in het vijfde toernooi van het Players Championship darts. De 22-jarige Antwerpenaar moest pas in de achtste finales met 6-4 de duimen leggen voor Richard North (PDC-103).