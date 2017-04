Gonzalez Escallon naar eindfase Ana Inspiration golftoernooi

Door: redactie

Laura Gonzalez Escallon heeft zich dankzij een tweede ronde van 74 slagen geplaatst voor de eindfase op het Ana Inspiration golftoernooi (LPGA/2.700.000 dollar), dat plaatsvindt op de Misson Hills-golfbaan in het Amerikaanse Rancho Mirage.

De 27-jarige uit Terhulpen, die op de tweede parcourshelft van start ging, klom aanvankelijk na een bogey en twee birdies in de top dertig van de eerste major van het golfseizoen. Gonzalez Escallon moest echter op haar laatste vier holes drie bogeys op haar kaart schrijven. Met haar ronde van 74 slagen, twee over par, en een totaalscore van 145 slagen zakte ze naar een gedeelde 51ste plaats. In de tussenstand telt de nummer 261 op de wereldgolfranglijst negen slagen meer dan de Amerikaanse Alexis Thompson, die alleen aan de leiding staat.



Stand na tweede ronde Ana Inspiration, Rancho Mirage:



1. Alexis Thompson (VSt) 136=69-67



2. Michelle Wie (VSt) 137=68-69



. Sung Hyun Park (ZKo) 137=68-69



. So Yeon Ryu (ZKo) 137=68-69



. Suzann Pettersen (Noo) 137=68-69



6. Minjee Lee (Aus) 138=70-68



. Ha Na Jang (ZKo) 138=70-68



. Nelly Korda (VSt) 138=69-69



. Inbee Park (ZKo) 138=69-69



. Cristie Kerr (VSt) 138=67-71



...



51. Laura Gonzalez Escallon (Bel) 145=71-74