Zege in Medal Race levert Van Acker niet meer dan achtste plaats op, Carlier knap 5e

1/04/17 - 16u34 Bron: Belga

Evi Van Acker op archiefbeeld © belga.

Zeilster Evi Van Acker is in Palma de Mallorca met een nettototaal van 115 punten op de achtste plaats geëindigd in de Laser Radial-klasse in de Trofeo Princesa Sofia.