'Junior' Bauwens wint op punten van Wrzesinski op Gents Boksgala

SG

1/04/17 - 12u20 Bron: Belga

© Instagram.

Jean-Pierre 'Junior' Bauwens heeft gisternacht tijdens het negentiende Gents Boksgala in de Topsporthal Vlaanderen in Gent zijn kamp tegen de Pool Damian Wrzesinski gewonnen. Een getekende thuisbokser won op punten (95-95, 96-94 en 98-92).

Bauwens nam zoals steeds een trage start terwijl de Pool meteen het initiatief nam. Wrzesinski bleek een hele kluif voor Bauwens die pas in de derde ronde echt op stoom kwam. De Pool bleef echter aanklampen, kreeg steun van een pak van zijn meegereisde fans, en ging zelfs meerdere keren in het verweer. Bauwens bleef knokken en pakte halfweg de kamp uit met enkele rake klappen. Zijn opponent werd evenwel niet uit evenwicht gebracht waardoor Bauwens de kamp volledig moest uitvechten - de volle tien ronden - maar het pleit uiteindelijk toch won op punten.



In december hoopt Bauwens voor de Europese titel te kunnen kampen. Bauwens won 41 van zijn 46 kampen, waarvan 23 door knock-out. De Pool Damien Wrzesinski leed zijn eerste nederlaag.



Uitslagen



. Cruisergewichten 6x3:



Victor Schelstraete (Damien) wint op punten van Marko Gric (Kro)



. Super middengewichten 4x3:



Kevin Vanderheyden (Van Eesvelde) wint door knock-out in de eerste ronde van Miroslav Tustic (Kro)



. Cruisergewichten 6x3:



Amine Boucetta (Van den Heede) wint op punten van Michael Pareo (Vinet)



. Super lichtgewichten 8x3:



Meriton Karaxha (De Vulder) wint op punten van Bibi Ondoua (Fra)



. Super middengewichten 8x3:



Timur Nikarkhoev (Vanackere) wint door technisch knock-out in de vijfde ronde van Farouk Daku (Ned)



. Lichtgewichten 10x3:



Jean-Pierre Bauwens (Van den Heede) wint op punten van Damian Wrzesinski (Pol)