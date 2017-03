Van Acker zakt naar negende plaats in Mallorca, Carlier beste Belgische

SG

Zeilster Evi Van Acker is in Palma de Mallorca van de derde naar de negende plaats getuimeld in de Laser Radial-klasse op de Trofeo Princesa Sofia. De 31-jarige Gentse won de laatste regatta van de dag, maar werd in de eerste gediskwalificeerd.