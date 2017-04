Taekwondoka breekt 111(!) bakstenen in amper 35 seconden (en nog 5 sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

video Een taekwondoka die in amper 35 seconden 111 bakstenen met zijn hoofd breekt, een onwaarschijnlijk pijnlijke owngoal bij de Portugese dames en een snelheidsduivel die voor de ogen van zijn vrienden in een ravijn wordt gekatalputeerd. U zag het afgelopen week samen met nog drie andere sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zes meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

De naam van Kerim Ahmetspahic prijkt sinds afgelopen weekend in het Guinness Book of Records. De 16-jarige taekwondoka nam in de stad Visoko de uitdaging aan om zoveel mogelijk stenen doormidden te breken met het (blote) hoofd. Na amper 35 seconden en 20 salto's later was het indrukwekkende wereldrecord een feit. De Bosniër brak in totaal liefst 111 (!) bouwstenen, verspreid over 20 stapels van 6 blokken. "Ik wil iedereen bedanken die me hielp om dit te bereiken. Vooral mijn ouders en mijn coach Edin Kajevic", zei Ahmetshapic na afloop die uiteindelijk 9 stenen niet wist te kraken.

Terwijl spierbundel halsbrekende toeren uithaalt, zijn ze op Twitter vooral wild van wat er zich op achtergrond afspeelt Het zal je maar overkomen: als afgetrainde spierbundel een video maken waarin je echt iets zelden gezien voor mekaar krijgt, die video ook viraal zien gaan... maar dan wel door iets wat op de achtergrond gebeurt. Het was het lot van Travis Horn, die zijn kunstje vorige week op Instagram gooide. Hij maakte een toren van twee keer negen dumbells waarop hij finaal zijn immense kracht liet zien. Zonder meer indrukwekkend, op social media waren ze meer geïnteresseerd in wat er zich op de achtergrond afspeelde. Daar gooide een man die duidelijk al heel wat lentes op zijn telller heeft immers doodleuk de ene vrije worp na de andere door de basketbalring.

Snelheidsduivel wordt voor ogen van vrienden in ravijn gekatapulteerd (en dan blijkt dat mirakels echt bestaan) Mirakels bestaan. Vraag dat maar aan FC Barcelona en...een Amerikaanse motorijder. De onfortuinlijke man - in onderstaande video Willie genoemd - werd tijdens een uitje met zijn vrienden immers in een ravijn gekatapulteerd en het mag gerust een wonder heten dat hij dat overleefd heeft. Hij viel meters diep, maar een boom brak gelukkig zijn val.



David Park, een kompaan van Willie, filmde de hele actie met de camera op zijn helm. Park was in paniek en hij zette snel zijn motor aan de kant om polshoogte te gaan nemen. Hij schreeuwde enkele keren de naam van Willie en plots kwam er ook respons. De hulpdiensten werden gebeld en ondertussen ging Park ook naar beneden om zich van de toestand van zijn vriend te vergewissen.



"Mijn achterwiel slipte weg toen ik de bocht wilde aansnijden en daardoor verloor ik de controle over mijn motor", zei Willie, die door de hulpdiensten werd omschreven als "iemand die héél veel geluk had gehad". Hij werd met een helikopter overgevlogen naar het ziekenhuis en meer dan een gebroken linkerarm zou hij niet hebben opgelopen. Van een mirakel gesproken.

Deernes die (auto)sportwereld op stelten zetten, pakken uit met controversieel charmeoffensief Vorige maand maakten de 'Monster Energy Girls' hun debuut tijdens de Daytona 500-wedstrijd, een onderdeel van het NASCAR-autosportkampioenschap. De schaars geklede dames kregen in de aanloop naar de race heel wat tegenkanting te verduren, omdat hun outfit niet bij het familiale NASCAR-imago zou passen.



Met een een nieuwe video willen ze daarom hun reputatie wat bijschaven, maar de kans dat de deernes echt in hun opzet zullen slagen, lijkt ons eerder klein. De Amerikaanse krant 'USA Today' noemde de video al een flauwe poging van 'Monster' om de promotiedames nog eens extra in de spotlights te zetten en ook op Twitter krijgen de vrouwen de wind (alweer) van voren. "Jullie zien er nog steeds meer uit als pornosterren. Wat mij betreft maakt deze video het alleen maar erger", klinkt het onder meer.



Mariel Lane, één van de 'NASCAR Energie Girls', reageerde ook al op de heisa. "De vele negatieve reacties zijn inderdaad niet leuk, we zijn er echt wel het hart van in", aldus Lane. "De mensen hadden vooral problemen met onze outfits en ze riepen echt wel nare dingen. Terwijl ik denk dat onze kleding echt wel nog meevalt. In de NFL of de NBA dragen de cheerleaders toch outfits die uitdagender zijn."

Portugese jongedames stonden al 4-0 in het krijt tegen Spanje en dan moest het allerergste nog komen De dames U17 van Portugal moesten afgelopen dinsdag de kelk echt wel tot op de bodem ledigen in hun wedstrijd tegen Spanje op de eliteronde voor Euro 2017. Op het moment dat de withemden al 4-0 in het krijt stonden, leek middenvelder Barbara Marques de forfaitcijfers te gaan voorkomen. Leek, inderdaad, want in de plaats van de bal weg te keilen knalde ze het leer vol in het gelaat van haar doelvrouw. Uiteindelijk zou de wedstrijd op 6-1 eindigen in het voordeel van Spanje...