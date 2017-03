Willebroek heeft opvolger voor coach Daniel Goethals beet

Bewerkt door: XC

Milacic wordt de nieuwe coach van Willebroek. © rv.

Euromillions Basket Kangoeroes Basket Willebroek heeft zijn nieuwe coach voor volgend seizoen beet. De huidige nummer vijf uit de Euromillions Basket League koos voor de 42-jarige Kroaat Damir Milacic, een ex-speler van onder meer Pepinster, Charleroi en de Antwerp Giants. Milacic volgt voormalig Belgian Lion Daniel Goethals op, die volgend seizoen aan de slag gaat bij Bergen.

Goethals ruilde Willebroek voor Bergen. © photo news.

Milacic coachte in eigen land onder meer Jolly Jadranska Banka Sibenik (2015-2016) en Alkar Sinj (2016-2017). "Deze jonge en beloftevolle Kroaat staat vooral bekend als een zeer hard werkende coach die de fysieke paraatheid, het inpassen van jonge spelers en de individuele verbetering van zijn spelers heel hoog in het vaandel draagt", meldt Willebroek.



"Milacic verdiende zijn strepen als head coach van de Kroatische U20 op meerdere EK's en was zelfs head coach op het U20 All-Star-game in Kroatië in 2013 en 2014", klinkt het.



Willebroek doet het erg goed dit seizoen en staat na 26 speeldagen vijfde in de stand, met evenveel punten als nummer vier Aalst. Morgen zaterdag krijgt het op speeldag 27 leider en landskampioen Oostende over de vloer.