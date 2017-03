Van Acker en Lefebvre/Pelsmaekers stijgen naar derde plaats in Trofeo Princesa Sofia op Mallorca

Bewerkt door: Marie Rutsaert

Evi Van Acker is na de vierde dag van de Trofeo Princesa Sofia in het Spaanse Palma de Mallorca naar de derde plaats gestegen in de Laser Radial-klasse.

De Oost-Vlaamse klom twee plaatsen in de ranking ondanks een negentiende en een vijfde plaats in de twee regatta's van vandaag. Ze heeft nu 51 punten, twee meer dan de Finse Tuula Tenkanen (49 punten) en vijf meer dan de Litouwse Viktorija Andrultyte (46). Maïté Carlier wipte na een achtste en een vierde plaats van de achttiende naar de elfde stek in de stand, Emma Plasschaert is 21e.



In de Laser-klasse steeg Wannes Van Laer van 25 naar 20, Sam Vandormael is 27e, William De Smet 50e. In de 49er deden Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers een goede zaak. Zij werden tweede en negende in de regatta's van de dag en worden daarmee derde in de stand. Met hun 60 punten moeten ze enkel de Britten James Peters/Fynn Sterritt (41) en de Spanjaarden Diego Botin Le Chever/Iago Lopez Marra (55) voor zich dulden.



De Trofeo Princesa Sofia, de eerste manche van de Eurosaf Champions sailing Cup Series, eindigt zaterdag.