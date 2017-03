Charlotte Leys met Galatasaray dicht bij finale CEV Cup

Door: redactie

28/03/17 - 20u56 Bron: Belga

Yellow Tiger Charlotte Leys staat met Galatasaray dicht bij een finaleplaats in de CEV Cup volleybal.

De Turkse club boekte in Istanboel een 3-0 zege in de heenwedstrijd van zijn halve finale tegen het Russische Dinamo Kazan. De setstanden waren 25-23, 27-25, 25-16. Leys stond elke set in de basis en scoorde zes punten. De terugwedstrijd wordt zondag gespeeld.



In de andere halve finale staan de Italiaanse clubs Arsizio en Casalmaggiore tegenover elkaar. Galatasaray kan zich voor het tweede jaar op rij voor de finale plaatsen. Vorig jaar moesten Leys en haar teammaats de eindzege aan het Russische Dinamo Krasnodar laten (2-3, 3-0). Ook in 2012 werd Galatasaray al eens runner-up, toen nog zonder Leys.