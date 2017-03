Oostende ontvangt Franse Chalon voor plek in finale

Bewerkt door: XC

Corey Walden, de Amerikaanse guard van Oostende. © belga.

FIBA Europe Cup BC Oostende staat woensdagavond voor één van de belangrijkste wedstrijden uit haar 47-jarige clubgeschiedenis. De landskampioen wil in de heenwedstrijd van de halve finales van de Europe Cup een goede uitgangspositie veroveren tegen het Franse Chalon. Op woensdag 5 april staat de terugwedstrijd op het programma en kan de Oostendense club zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de finale van een Europese beker.

Oostende plaatste zich twee weken geleden ten koste van het Russische Krasnoyarsk voor die halve finale. Na in de heenwedstrijd met 84-72 onderuit te zijn gegaan, won Oostende in eigen huis, na één verlenging, met 95-79. In de achtste finales was Oostende over twee wedstrijden (thuis: 95-86, uit: 72-70) te sterk gebleken voor het Franse Pau. In de andere halve finale woensdag neemt het Franse Nanterre het op tegen het Duitse Bonn.



De Oostendenaren begonnen dit seizoen moeizaam aan de competitie, maar raakten na Nieuwjaar helemaal onder stoom. Met slechts één competitienederlaag in 2017 en de vijfde Beker van België al op zak, lijkt de machine van de Kroatische coach Dario Gjergja nog nauwelijks af te stoppen. De West-Vlamingen zullen dan ook zonder twijfel als topfavoriet starten aan de komende play-offs in de Euromillions League. Voor het Oostendse team ligt een zesde opeenvolgende landstitel voor het grijpen.



Zes jaar geleden stond Oostende al eens in de halve finale van de Euro Challenge Cup. Het organiseerde toen de Final Four in eigen huis, maar ging in de halve finale toch onderuit tegen het Sloveense Krka Novo Mesto (79-65). In de wedstrijd om de derde plaats tegen het Russische Spartak Moskou trok Oostende wel het laken naar zich toe (94-92).