Straffe beelden: jonge veldloopsters zijgen neer na finish op snikheet WK

Yari Pinnewaert

27/03/17 - 13u52

© getty.

Foto

Best straffe beelden vanuit het Oegandese Kampala, waar gisteren de World Cross Country Championships (het WK veldlopen dus) op het menu stond. Talloze deelneemsters aan de wedstrijd voor de U20 zegen namelijk neer meteen nadat ze de finish hadden bereikt en daar hadden de hoge temperaturen (het kwik steeg boven de 30 graden) alles mee te maken. Verschillende loopsters waren zelfs zodanig gedehydrateerd dat ze per brancard moesten worden afgevoerd.



Uiteindelijk toonde de 19-jarige Letesenbet Gidey uit Ethiopië zich het best bestand tegen de hitte. Zij liep de 6 kilometer in 18 minuten en 34 seconden: "Het parcours was wel een uitdaging, vooral door het hoge gras en de vele hindernissen, maar ik ben toch tevreden dat ik heb gewonnen", klonk het bij haar.

