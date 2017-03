Antwerpse kickbokser daagt wereldkampioen Verhoeven uit: "Hier heb ik te lang op moeten wachten"

Rico Verhoeven (links) met Jamal Ben Saddik. © kos.

Zegt de naam Jamal Ben Saddik u iets? Als u houdt van vechtsporten en in het bijzonder kickboksen ongetwijfeld wél. De Antwerpse kickbokser maakt de laatste jaren naam in de kickbokswereld en dus dringt een kamp met wereldkampioen Rico Verhoeven zich aan. En als het aan Saddik ligt liefst zo snel mogelijk.



Onze landgenoot daagde Verhoeven gisteren uit na zijn gewonnen kamp tegen Guto Inocente in de Glory 39 in Brussel uit. Verhoeven, die op dat moment commentaar aan het geven was, ontdeed zich van zijn headset en stapte resoluut de ring in. De twee kemphanen stonden even neus aan neus, tot de 27-jarige Nederlander de uitdaging aannam. "Voor mij is dit niet eens een uitdaging", maakte Verhoeven zich sterk. "Maar als hij het wil, kom maar op dan."



Het is nog niet duidelijk wanneer het gevecht plaatsvindt.