Tests stellen Pieter Timmers gerust: geen hartproblemen

Door: redactie

21/03/17 - 20u26 Bron: Belga

© getty.

Bijkomende tests na het ontdekte luchtlek in zijn longen hebben zwemmer Pieter Timmers gerustgesteld. Maandag kon hij al opnieuw trainen. Dat heeft zijn echtgenote Elle De Leeuw laten weten.

Bij een echocardiogram kwamen maandag geen hartproblemen aan het licht bij de 29-jarige Timmers, die vrijdag zijn training had onderbroken om in de spoedafdeling onder de scanner te gaan. Verder blijkt er enkel lucht gevangen te zitten tussen een long en zijn ribbenkast. Die lucht geraakt moeilijk weg, met pijn in de longstreek en nek tot gevolg. Dit moet spontaan helen, aldus De Leeuw.



Ondanks het ongemak dook Timmers, die drie jaar geleden een klaplong had, maandag al het zwembad in. De olympische vicekampioen 100m vrije slag tracht namelijk de komende weken zich te kwalificeren voor het WK van deze zomer in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.