Triatlete Tine Deckers moet opgeven na aanrijding met vrijwilliger

Tine Deckers heeft weinig plezier beleefd aan haar deelname aan de Ironman 70.3 triatlon van Puerto Rico. De titelverdedigster botste tijdens het fietsen op een vrijwilliger en moest de strijd staken met een gehavende schouder. Deckers laat zich woensdag in België onderzoeken. "Ik hoop op een kneuzing, maar vrees dat het erger is", meldt ze op haar website.

De Ironman 70.3 van Puerto Rico was voor Deckers de eerste wedstrijd van het seizoen. Ze kwam als twaalfde uit het water en rukte na 17 km op de fiets al op naar een vijfde stek. Toen ging het echter mis. Eerst kreeg ze een strafkaart omdat ze een groepje niet snel genoeg voorbijfietste en even later gebeurde het ongeval.



"In de buurt van een aid station waren vrijwilligers de weggegooide flesjes van de voorbijrijdende deelnemers aan het oprapen", luidt het. "Enkelen hadden niet gezien dat de profs vanuit de andere richting terug op komst waren. Ze kon nog één persoon uit de weg roepen, maar een tweede had haar niet gezien. Tine raakte hem vol met haar schouder terwijl ze zo'n 40 km/u reed. Ze kon nog rechtop blijven, maar haar schouder was te zwaar geraakt om de wedstrijd verder te zetten."



"Ik hoop op een kneuzing, maar vrees dat het erger is. Ik kan mijn arm niet opheffen", aldus Deckers. "Ik wilde eerst nog verder doen en er tenminste een goeie training van maken. Maar de pijn was echt te erg. Heel erg jammer, maar ik ga niemand met de vinger wijzen. Zo'n ongelukken gebeuren nu eenmaal. En het zijn de vrijwilligers die zo'n Ironman mogelijk maken. Nu eerst de diagnose afwachten en dan bekijken of de Ironman Texas van 22 april nog haalbaar is."