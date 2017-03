Fulvio Bastianini stopt als coach van eersteklasser in basketbal Charleroi

Door: redactie

19/03/17 - 10u05

© photo news.

Fulvio Bastianini is geen trainer meer van basketbalclub Charleroi. Beide partijen beslisten na de thuisnederlaag tegen Leuven (79-90) uit elkaar te gaan, zo bevestigt het team op zijn website.

Spirou leed zaterdagavond zijn vijfde competitienederlaag op rij. In de stand van de Euromillions Basket League is het team weggezakt naar de zevende plaats.



Assistent-coach Pascal Angillis krijgt de sportieve leiding in handen tot het einde van het seizoen.



Fulvio Bastianini was bezig aan zijn eerste seizoen bij Charleroi. Daarvoor stond hij aan het roer bij Luik.