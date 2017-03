Darter Huybrechts: "Mijn moeder heeft nog maar een paar maanden te leven"

SG

Tragisch nieuws voor darter Kim Huybrechts. De 31-jarige Antwerpenaar kreeg te horen dat hun moeder terminaal ziek is. "Ik heb gisteren gehoord dat mijn moeder nog maar een paar maanden te leven heeft. Dan is dit peanuts. Het worden harde tijden", zegt hij in Gazet van Antwerpen.



Kim Huybrechts (PDC-12) neemt momenteel deel aan het prestigieuze Premier League Darts. Met drie punten uit drie gelijke spelen staat hij op de negende en voorlaatste plaats.