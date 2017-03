Thomas Pieters neemt dramatische start op Arnold Palmer Invitational

SG

17/03/17

© photo news.

Thomas Pieters heeft met een gedeelde 92e plaats geen goede start genomen op het Arnold Palmer Invitational golftoernooi (PGA/8,7 miljoen dollar). De 25-jarige Antwerpenaar had 76 slagen, vier over par, nodig op de de Bay Hill golfbaan in het Amerikaanse Orlando (Florida).