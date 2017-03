Anne Zagré kijkt vooruit naar WK na teleurstellend EK indoor

Marie Rutsaert

16/03/17

Het EK indoor draaide voor Anne Zagré begin maart uit op een fikse ontgoocheling. Ze trok met hoge verwachtingen naar Belgrado maar een betwistbare uitsluiting wegens een vermeende valse start maakte een einde aan haar medailledromen op de 60m horden. Inmiddels heeft ze die kater doorgespoeld en kijkt ze alweer vooruit naar het seizoen in open lucht. Het WK in Londen, in augustus, staat met rood aangestipt.

"Het EK was een slechte ervaring maar vandaag ben ik al helemaal geconcentreerd op mijn volgende doel. Dat is het WK in Londen", zo vertelde ze tijdens een persconferentie van haar team Royal Excelsior Club Sports. "Het EK was een etappe in mijn seizoen. Het is jammer genoeg niet op een positieve manier geëindigd, maar de belangrijkste afspraak dit jaar is het WK in Londen. Mijn indoorseizoen is, op het EK na, overigens goed verlopen en ik heb progressie gemaakt."



In aanloop naar het WK, dat van 4 tot 13 augustus wordt gehouden, last Zagré meerdere stages in. Ze wil in Londen in topvorm aan de start verschijnen. "Ik wil snel lopen, heel snel. Ik denk dat ik nog een volgende stap kan zetten. Het vele werk begint te lonen en als ik mijn pr kan verbeteren op een toernooi als het WK, zou dat de kers op de taart betekenen."