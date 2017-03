Clark bezorgt Antwerp met nog twee seconden op de klok de volle buit bij Limburg United

SG

Op de 24e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft Antwerp een moeizame 76-78 zege geboekt op het terrein van Limburg United. Bij de rust stonden de Giants nog 29-42 voor. Die achterstand wisten de Limburgers in het derde kwart (25-15) grotendeels uit en vijftien seconden voor het einde kwamen ze 76-76 langszij. Met nog twee seconden op de klok bezorgde Jason Clark Antwerp alsnog de overwinning.

Clark liet in totaal 14 punten noteren. Bij Antwerp deed alleen Mike Smith met 20 punten beter. Voor Limburg waren Wen Mukubu (17) en Abe Lodwick (15) het best bij schot. De vijfde zege op rij brengt Antwerp voorlopig tot op één punt van leider Oostende. De landskampioen had Europese verplichtingen en speelt zijn wedstrijd van de 24e speeldag, op verplaatsing bij Charleroi, pas volgende week dinsdag.



Brussels blijft dankzij een 83-69 zege tegen Leuven derde in de stand. Luik kon niet van de Leuvense nederlaag profiteren. Het verloor zelf een achtste keer op rij, 86-105 tegen Willebroek, en behoudt zo de rode lantaarn. Willebroek deelt de vierde plaats met Aalstar, dat Bergen met 92-89 versloeg.



In de stand gaat Oostende met 42 punten Antwerp (41), Brussels (38), Aalstar en Willebroek (37), Limburg United (36), Charleroi (34), Bergen (33), Leuven (30) en Luik (29) voor. Oostende-Aalstar is vrijdag de eerste topper van de 25e speeldag, zaterdag staan Brussels en Antwerp tegenover elkaar.