Rijzende ster in kickboksen sterft tijdens nationale titelkamp op 14-jarige leeftijd

De Britse kickbokswereld is in rouw. Zaterdag stuikte Scott Marsden op het einde van een nationale titelkamp in Leeds in elkaar, maandag overleed de 14-jarige rijzende ster in de sport. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Het was een felbevochten en spannende kamp, tot Marsden -Scotty voor de vrienden- zich plots en zonder zichtbare reden onwel voelde. De scheidsrechter onderbrak meteen het gevecht en de kickbokser werd snel naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk kwam alle hulp te laat. Het overlijden van Marsden, die vorig jaar in Spanje nog goud pakte in de klasse -50 kilogram van de World Kickboxing Association (WKA), zorgt voor een golf van medeleven in de sport. West Yorkshire Police onderzocht gisteren de feiten, maar gaan voorlopig uit van een natuurlijke doodsoorzaak. Vooral een hartfalen wordt niet uitgesloten. Voor zijn familie, woonachtig te Sheffield, is een fundraising opgestart. Lees ook Kickboxingliga Glory keert terug naar Brussel, met Belg Ben Saddik als blikvanger

