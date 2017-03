Franse rugbyspelers dreigen met staking nu Parijse traditieclubs fuseren

Marie Rutsaert

De spelers van Stade Français in hun beruchte felroze truitjes © afp.

Alsof Manchester United en Manchester City zouden fuseren, of Club Brugge en Cercle Brugge, of misschien alsof Antwerp en Beerschot de krachten zouden bundelen. Dat zijn de beste vergelijkingen voor het nieuws dat de hele rugbywereld de wenkbrauwen deed fronsen. Twee Franse eersteklassers, Stade Français en Racing 92, fuseren volgend seizoen en daar is niet iedereen even gelukkig mee.

Het nieuws van de fusie werd gisteren aangekondigd in L'Equipe en werd bevestigd door de clubs. De twee Parijse clubs zijn niet de minsten. Ze tellen samen meer titels dan alle andere Franse clubs en hebben een enorme clubgeschiedenis. Het felroze van Stade en het hemelsblauw van Racing gaan nu samen verder.



Volgend seizoen zullen heel wat spelers op zoek moeten naar een andere club. Op dit moment hebben 63 rugbyspelers een contract bij een van de twee clubs. Er kunnen maar 45 contracten behouden worden en die mogen niet over het salarisplafond van 10 miljoen euro per club gaan. De spelers die bij de nieuwe club blijven, zullen misschien ook een deel van hun loon moeten inleveren. Lees ook Zoon van overleden rugbylegende schrijft pakkende brief aan vader

