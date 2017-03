Floyd Mayweather wil nog één keer de ring in, tegen... MMA-topper Conor McGregor

Door: Sander Van den Broecke

14/03/17 - 06u00

© getty.

Floyd Mayweather, volgens zichzelf én de statistieken de beste bokser ooit, wil opnieuw de ring in, voor één gevecht, tegen één man: Conor McGregor, de wereldkampioen MMA (mixed martial arts). Zondag was Pretty Boy Floyd met zijn Money Team in België voor een feestje met fans (en spelers van Antwerp) in dancing Carré. Uw krant mocht op audiëntie.

Op dat interview was het lang wachten. Mayweather zou om zeven uur opduiken in hotel Amigo in Brussel - voor de deur stonden twee witte Rolls Royces met de letters TMT (The Money Team) op - maar het zou duren tot half één eer de man verscheen. Of moet je zeggen: het mannetje? Met zijn 1 meter 73 en zijn dunne beentjes heeft Mayweather nog altijd iets jongensachtig. Zeker naast drie bodyguards van twee meter en minstens 120 kilo het stuk. De huppel in zijn stap, het petje op zijn hoofd en de deugnietogen daaronder maken het beeld van de eeuwige tiener compleet.



Het idee voor de kamp ontstond toen McGregor, net als Mayweather meervoudig wereldkampioen in verschillende gewichtsklassen, zich een keer met Pretty Boy Floyd vergeleek. Dat vond Mayweather niet fijn. Begrijpelijk, want hoe goed die McGregor ook is, een carrière van zes jaar in een randdiscipline vergelijk je niet met één van twintig jaar in een wereldsport. "Bewijs het maar eens in de ring," dacht de bokser. En de zakenman in hem dacht: "Wordt een fantastisch event."



