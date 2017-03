Ex-voetballer wordt kleinste Britse bokser ooit

Egon Van Nijverseel

Reiss 'Showy' Taylor mag dan misschien maar 150 centimeter klein zijn, toch heeft hij grootse plannen. Taylor speelde jarenlang bij de Aston Villa academie en wil nu de bokswereld veroveren.

De 26-jarige 'Showy' is van plan zijn debuut te maken bij de 'lichtvlieggewichten' (-48kg). Zijn kleine lichaamsbouw steekt af tegen andere Britse boksgrootheden als Anthony Joshua (1m98) en Tyson Fury (2m06). "Voor mij is voetbal altijd het belangrijkste geweest," vertelt Taylor aan Birmingham Mail. "Ik heb acht jaar in de Aston Villa academie gespeeld als aanvaller. De reden dat ik nooit doorbrak was mijn lengte, niet een gebrek aan talent. Daarom verloor ik mijn liefde voor het voetbal."



Hij houdt vol dat hij elke uitdaging aankan en denkt zelfs dat zijn lengte in zijn voordeel kan werken in een boksring. "De wijsneuzen komen en gaan," gaat 'Showy' verder. "Mijn ouders zijn allebei groot, maar ik heb de lengte van mijn grootmoeder. Ik denk dat dit in mijn voordeel speelt omdat ik zo makkelijker het lichaam van mijn tegenstander kan raken."