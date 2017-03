Belgische junioren pakken op WK skiën verrassend brons in landencompetitie

SG

13/03/17 - 07u07 Bron: Belga

© Twitter Sneeuwsport Vlaanderen.

Het Belgische nationale skiteam heeft brons veroverd in de landencompetitie op het WK alpijnse ski voor junioren in het Zweedse Are. In de parallelle slalom namen zestien landenteams, telkens bestaande uit twee jongens en evenveel meisjes, het tegen mekaar op. In Are verdedigden de negentienjarigen Kim Vanreusel, Mathilde Nelles, Tom Verbeke en de één jaar jongere Sam Maes de Belgische kleuren