Dubbelslag in slalom voor Shiffrin

Mikaela Shiffrin. © afp.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft vandaag de Wereldbekermanche slalom bij de vrouwen in het Amerikaanse Squaw Valley op haar naam geschreven.

De 22-jarige Shiffrin is daardoor zeker van de eindzege in het Wereldbeker-klassement van de slalom. Het is na 2013, 2014 en 2015 al de vierde keer op rij dat Shiffrin de 'kleine' Kristallen Globe als eindwinnares van een discipline op zak steekt. Ook in de algemene Wereldbekerstand kan de regerende wereld- en olympisch kampioene de eindzege al ruiken. Met enkel nog de finales in Aspen voor de boeg, heeft Shiffrin 378 punten voorsprong op de Sloveense Ilka Stuhec.



In Squaw Valley haalde Shiffrin het vandaag in de slalom van de Tsjechische Sarka Strachova. De Slovaakse Veronika Velez Zuzulová, haar enige overgebleven concurrente in de Wereldbeker slalom, viel uit in de eerste manche. Vrijdag was Shiffrin is Squaw Valley ook al de beste in de slalom.